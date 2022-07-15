Saraçhane Meydanı'nda ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı''nda konuşan MHP lideri Bahçeli, "İster FETÖ, ister PKK, Türk milletini yenemeyecekler" dedi.

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü...

İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenleniyor.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

"Türk milletini yenemeyecekler"

Törende konuşan Devlet Bahçeli, "İster FETÖ, ister PKK, Türk milletini yenemeyecekler." dedi.

Devlet Bahçeli, "15 Temmuz gecesi gökyüzünde kanunsuz uçak uçurup helikopter gezdirenler, o alçaklara methiyeler düzenler ve onların mağdur olduğunu iddia edenler, haçlı iş birlikçisidir." ifadelerini kullandı.

"Türk milleti gazi bir millettir"

MHP Lideri Türk milletinin ve devletinin gazi olduğunu belirterek şöyle devam etti.

''Türk milleti gazi bir millettir, Türk devleti gazi bir devlettir. Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Tehlike bu kadar ileri noktadaydı. Milletimizin fedakarlığı sayesinde teröristler hak ettikleri tepkiyi şiddetle görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuştur. FETÖ Türkiye'yi tuzağa çekmiştir. 15 Temmuz'dan dersler çıkarmak gerekir. Devletin bekası her türlü siyasi arayışın üstündedir."

"Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyın, anlayın, anlatın"



Bahçeli konuşmasının son kısmında , "Bunu yanlış yorumlamayınız, yanlış anlamayınız ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Türkiye kimsesiz bir ülke değildir, asla zillete düşmeyecektir