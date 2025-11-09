Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Aziz Atatürk’ün emaneti asla zedelenmeyecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta resmi törenler ve anma etkinlikleriyle anılacak.

Okullarda ve kamu kurumlarında Atatürk’ün hatırasını yaşatmak için özel programlar düzenlenecek.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Tarihi günün 87'inci sene-i devriyesine sayılı saatler kala MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli bir mesaj geldi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz" diyen Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK TARİHİNDE DERİN İZLER, ARKASINDA BÜYÜK ESERLER BIRAKMIŞTIR"

Aziz Atatürk 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırmış, bu süre zarfında göz kamaştıran sıçramalara imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine derin izler, arkasında da büyük eserler bırakmıştır.



Her kararında, her icraatında, her adımında Türk milletine inanmış, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edinmiştir.



Atatürk esaret altına alınmakla tehdit edilen ve toprakları paylaşılmak istenen bir milletin mücadele ruhu, kurtuluş umudu, diriliş sembolü olarak sivrilmiştir.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNDEN EN UFAK SAPMA GÖSTERMEMİŞTİR"

Gerek askerlik hizmeti süresince, gerekse de devlet ve siyaset hayatında karamsarlıktan uzak durmuş, müstevlilerin zulüm senaryolarına kahramanca bir mücadeleyle direnerek milli gönüllerde bayraklaşmıştır.



Gazi Mustafa Kemal meşruiyetten, insanlığın evrensel prensiplerinden ve milletimizin tertemiz iradesinden en ufak bir sapma göstermemiş, taviz vermemiştir.



Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşımış, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’ni Milli Mücadele’nin hayranlık uyandıran zaferleri üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmiştir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAYIK OLDUĞU ZİRVEYE MUHAKKAK TIRMANACAKTIR"

Bundan dolayı kendisine çok şey borçlu olduğumuz ve aziz hatırasını yaşatmanın mükellefiyetini üstlendiğimiz çok açık bir hakikattir.



Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda kurucu fikir ve felsefeye dayanarak, hatta daha da ilham alarak, milli birlik ve kardeşlik anlayışının refakatinde layık olduğu zirveye muhakkak tırmanacaktır.



Aziz Atatürk’ün emaneti asla zedelenmeyecek; nitekim güvenli, huzurlu, refah ve barışla bezenen, devamında yükseldikçe yükselen bir Türkiye’ye inanıyorum ki herkes şahit olacaktır.

"MÜHİM OLAN GAZİ'NİN MİRASINA LEKE SÜRDÜRMEMEK"

Şüphesiz ki 10 Kasım bir ağlama, dövünme ve yas tutma günü değildir.



Aziz Atatürk’ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini ve eserlerini samimiyetle kavramak için 10 Kasım bir fırsat, bir dönüm, bir tazelenme dönemidir.



Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır.



Mühim olan Gazi’nin büyük mirasına leke sürdürmemek, Türkiye Cumhuriyeti’nin payidarlığına zarar verdirmemektedir.

"RUHLARI ŞAD, MEKANLARI CENNET OLSUN DİYORUM"