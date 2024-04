Devlet Bahçeli'den DEM Parti'ye tepki: Kapatma davası açılmalı

ensonhaber.com

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yazılı açıklamada bulundu.

Bahçeli, açıklamasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yer verdi.

"Tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur..."

Yazıda DEM Parti'ye dikkat çeken Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur."

"İlk Meclis tarih sahnesindeki yerini muazzam bir inançla almıştır"

Bahçeli, mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ortak paydaları vatanseverlik olan mebuslar istiklal sevdasıyla bir araya gelmişlerdir"

Türk milleti makus talihini yenmek, tarihsel rotasını yenilemek amacıyla bizzat devreye girmiştir.



O tarihte tadilatı tamamlanmamış binada toplumun her kesiminden, ülkenin her yöresinden, her meslek grubundan, farklı farklı dünya görüşleri olsa bile ortak paydaları vatanseverlik olan mebuslar istiklal sevdasıyla bir araya gelmişlerdir.



Dünya üzerinde, zillet ve zulmete, işgal ve ihanete Meclisi’nin etrafında kenetlenip savaş açan ikinci bir millet o güne kadar ne duyulmuş ne de görülmüştür.