Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer mesajı: Kararın makul gerekçesi yoktur

İstanbul’da “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçundan yargılanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ahmet Özer, davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert tepki gösterdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE TABAN TABANA ZIT"

Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” hedefinin son yüzyılın en önemli siyasi ve toplumsal amaçlarından biri olduğunu vurguladı. Barış, huzur ve güvenliğin Türk milletinin hakkı olduğunu belirten Bahçeli, bu hedef doğrultusunda herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasını eleştiren Bahçeli, kararın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini ve “Terörsüz Türkiye” hedefiyle taban tabana zıt olduğunu savundu.

Bahçeli, söz konusu kararın “mahşeri vicdanda karşılığı bulunmadığını” ifade ederek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü adil ve hakkaniyet esaslarıyla çatışan sorunlu bir karar olarak nitelendirdi.

"KARAR TEMYİZDE DÜZELTİLMELİ"

Bahçeli ayrıca, kararın temyiz sürecinde düzeltilmesi gerektiğini belirterek, “adaletin gerçek manada tecelli etmesi” temennisinde bulundu.

Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak, milli birlik ve beraberliği destekleyen bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.