Devlet Bahçeli’den “Dünya Barış Konseyi” çağrısı: Türkiye ev sahipliği yapabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, küresel gerilimlerin artmasına dikkat çekerek yeni bir diplomatik mekanizma önerisinde bulundu.

Bahçeli, “3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmaya başlandığını” belirterek, uluslararası aktörleri kapsayan bir “Dünya Barış Konseyi” kurulması çağrısı yaptı.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bahçeli, TV100’de Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu programa gönderdiği mesajda, özellikle İslamabad’da İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının küresel barışı tehdit ettiğini vurguladı.

"TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Bahçeli mesajında, şu ifadelere yer verdi:

Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir. Bu şartlarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısıyla; ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ‘Dünya Barış Konseyi’ mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmelerini öneriyoruz.

Türkiye’nin bu süreçte aktif rol alabileceğini belirten Bahçeli, söz konusu girişime ev sahipliği yapabileceğini de ifade etti.