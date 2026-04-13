DMM’den “Türkiye'den İsrail’e işgal tehdidi” iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya organları ve sosyal medyada yer alan “Türkiye’nin İsrail’e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, “Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirilen ifadeler gerçek dışıdır” denildi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN BARIŞTAN YANA"

Açıklamada, bu tür paylaşımların bölgesel istikrara zarar vermeyi amaçlayan söylemler olduğu belirtilirken, Türkiye’nin devlet geleneği gereği her zaman barıştan yana bir tutum sergilediği ifade edildi. Türkiye’nin, başta bölge coğrafyası olmak üzere tüm dünyada sivillerin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için aktif rol üstlendiği kaydedildi.

DMM açıklamasında ayrıca, Türkiye’nin uluslararası krizlerin çözümünde diplomasi ve uluslararası hukuku öncelediği vurgulanarak, “Ülkemiz gerilimi artıran değil, düşüren bir yaklaşım benimsemektedir” ifadelerine yer verildi.

"MANİPÜLATİF İÇERİKLERE DİKKAT"

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin, bölge halklarının huzur ve refahını öncelediği belirtilen açıklamada, manipülatif içeriklere karşı kamuoyunun dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Son olarak, Türkiye’nin bölgesinde adalet, barış ve sağduyu çağrısını sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.