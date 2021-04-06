Devlet Bahçeli'den emekli amirallere sert tepki: Şerefimizle şehit oluruz

Darbe imalı bildiri yayınlayan amirallere tepki gösteren MHP Lideri Bahçeli, "Ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye son birkaç gündür, Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 eski amiralin milli iradeyi tehdit edip, darbe imaları barındıran skandal bildirisini konuşuyor.

Darbe çağrışımlı bildiriye başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler gelirken MHP Lideri Devlet Bahçeli de bu bildiriyi gündeminin birinci maddesi yaptı.

Partisinin bu haftaki meclis grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli iradeye parmak sallayan bildiri için 104 emekli amirale çok sert tepki gösterdi.

Yapılan bildirinin darbe çağrısı olduğunu söyleyen Bahçeli, böyle bir kalkışmada bunun bedelini ödeteceklerini bildirerek şu ifadeleri kullandı;

"DARBELER DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

"Kimse sinir uçlarımızla oynamasın. Darbeler dönemi kapanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi kimse karanlık yerlere sürükleyemeyecek. Darbe demek, kan, gözyaşı, gerileme, mağduriyet ve ihanet demektir.

"ŞEREFSİZLERİ GÖMERİZ.."

Elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit olur ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz.

"ARKALARINDA KİM VAR TEŞHİR EDİLMELİ"

Cumhurbaşkanımızın yine Marmaris'te olduğu bir zamanda 4 Nisan bildirisi ayaklarımızın altında çiğnenmiştir.

Bunların hesap verme zamanı gelmiştir. İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli, hakları ellerinden alınmalıdır. Arkasında kim var, önünde kim duruyor milletimize teşhir edilmelidir."





Devlet Bahçeli: Ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz VİDEO