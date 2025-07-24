Devlet Bahçeli'den Eskişehir yangınında şehit düşen ormancılar için taziye mesajı

Türkiye, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele dönemine girdi.

Kuraklık, aşırı sıcaklar ve sert rüzgarların etkisiyle birçok bölgede yangın riski yükselirken, bu tehlike kimi zaman can kayıplarına da yol açıyor.

10 PERSONEL ŞEHİT DÜŞTÜ

Son olarak salı günü Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyündeki ormanlık alana kadar yayılan yangın facia ile sonuçlandı.

Yangına müdahale sırasında 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye'yi yasa boğan bu feci hadisenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir taziye mesajı yayımladı.

Açıklamasında yangınlarla mücadelede gösterilen kahramanlığı vurgulayan Bahçeli, milletçe dayanışma çağrısında bulundu.

"GECEYİ GÜNDÜZE KATIYORLAR"

MHP Lideri Bahçeli'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Orman yangınlarıyla amansız mücadele sürerken adeta ciğerlerimiz yanıp kavruluyor. Yurdumuzun farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale ediliyor.

Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde yangınların genişlemesine engel olmak, sonrasında da söndürmek maksadıyla geceyi gündüze katıyorlar.

Fakat yaygın ve yoğun ateşle mücadele iklim ve çevresel etkilerden dolayı zorlu geçiyor.

"VATAN EVLATLARININ ACI HABERİNİ ALMAK HEPİMİZİ HÜZNE BOĞUYOR"

Çok üzülerek belirtmek isterim ki; yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında beşi orman işçisi beşi de AKUT gönüllü olmak üzere maalesef on evladımız şehit oldu.

Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza da şifalar temenni ediyorum."