MHP Lideri Devlet Bahçeli, EYT sorununun çözümü için çağrıda bulunurken, 3600 ek gösterge için de hükümete destekten kaçınmayacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, verdikleri sözleri unutmadıklarını, hiçbir vatandaşın hayalleriyle oynamayı akllarından geçirmediklerini söyledi.

24 Haziran seçimlerine giderken hazırladıkları beyannamelerinde neyi vadetmişlerse hala arkasında olduklarını söyleyerek Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) konusunu gündeme getirdi.

"EYT SORUNU ÇÖZÜLEREK GÜNDEMDEN ÇIKARILMALIDIR"

EYT'lilerin sorunlarının MHP'nin sorunu anlamına geldiğini ifade eden Bahçeli, "Sayıları 6.3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır. Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM’de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Devlet Bahçeli'den EYT çağrısı ViDEO

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN HER DESTEĞİ VERECEĞİZ"

3600 ek gösterge konusuna da değinen Bahçeli, "Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz, her çalışmanın içinde olacağız. Biz emeğin ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan asgari ücret zammı konusunda da açıklamalarda bulundu.

"8 MİLYON ÇALIŞAN ENFLASYONA EZDİRİLMEMELİ"

Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi gerektiğinin altını çizen MHP Lideri, "Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir. Asgari ücret tanımı itibariyle, 'İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek' ücrettir.

"ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE ZAM VERİLSİN"

Şu kış kıyamette insanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin sorumluluğu altındadır. Aralık ayının ilk haftası toplanacak olan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun enflasyonun üzerinde bir zam belirlemesi, ekonomik zorluklara direnen kardeşlerimizin yüreğine su serpmesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi çağrısıdır." ifadelerini kullandı.