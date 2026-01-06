Devlet Bahçeli'den Maduro tepkisi: Petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında gündem hareketli...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında iç ve dış siyasete dair önemli mesajlar veren Bahçeli, dikkat çeken ifadeler kullandı.

MADURO'NUN YAKALANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Genel Başkanı, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonuna ilişkin konuştu.

Bahçeli, uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip edemeyeceklerini vurgulayarak Maduro operasyonunun, 'haydutluk, korsanlık, petrol kaçakçılığı' olduğunu söyledi.

"PETROL KOKUSU ALMIŞ AMERİKAN EMPERYALİZMİ"

Bahçeli, "Tam bir teşhis ve tespit maharetiyle açıklarsak; kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmidir." ifadelerini kullandı.

"EMPERYALİST ADIMLARI MASKELEME ÇABASI"

Devlet Bahçeli, ABD'ye yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

"Emperyalizm kudurma aşamasına, kan içe içe geçmiştir. İştahları kabartan petrol her zillet ve rezaleti mübah hale getirmiştir. Şunu açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki, at hırsızlığıyla enerji ve değerli mineral hırsızlığı arasında içerik olarak hiçbir ayrım ve farklılık yoktur. Maduro’ya yöneltilen; 'uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma' suçlamalarının yargılama bahanesi, karanlık ve katıksız emperyalist adımların maskelenme çabasından başka bir şey değildir.

"MADURO ÜLKESİNE İADE EDİLMELİDİR"

Dünya çok riskli ve güvensizdir. Trump’ın 1823 tarihli Monroe Doktrinine dayanarak arka bahçesi olarak gördüğü coğrafi alanlarda stratejik, silahlı ve siyasi düzenlemeler yapması yasa dışıdır, ahlak dışıdır, insanlık değerlerine, ülkelerin egemenliklerine karşı yeni bir savaş pozisyonuna geçmenin ilanıdır. ABD Kongresi acilen devreye girmeli, Trump yönetiminin anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı siyasi ve askeri tasarruflarını sona erdirecek kararları hızla ve sırasıyla almalıdır. Maduro ülkesine iade edilmelidir. Venezuela’nın kaderi bu ülkenin halkı tarafından tayin edilmelidir.

"DÜNYA, ABD DAYATMASINA KARŞI AYAĞA KALKMALIDIR"

Önce Amerika sloganı atarak tüm ülkelere parmak sallayan nevzuhur kovboylara, önce insanlık, önce hukuk, önce yaşanabilir ve huzurlu bir dünyanın mesajı verilmelidir. Latin Amerika veya Güney Amerika’dan doğacak istikrarsızlık ve iç bölünme dalgalarının diğer coğrafyalarla eklemlenip genişlemesi çok vahim gelişmeleri tetikleyecektir. Hür dünya, ABD dayatmasına karşı ayağa kalkmalıdır. Demokrasi ve hukuk şerefine herkes, hepimiz, tüm insanlık sahip çıkmalıdır. Aksi halde bugünün suskunluğu ve ürkekliği gelecekte korkunç hadiselerin mayasını çalacak ve kaldıracı olacaktır.

"İNSAN BİR KEZ ÖLÜR, O DA ŞEREFİYLE OLMALIDIR"

Küba’dan Nikaragua’ya, Haiti’den Dominik’e, Guatemala’dan Şili’ye; Afganistan’dan Irak’a, Vietnam’dan Suriye’ye varıncaya kadar görülmedik, izlenmedik, işitilmedik, daha doğrusu oynanmadık kanlı oyun kalmamıştır. İnsan bir kez ölür, o da şerefiyle olmalıdır. Korkaklar her gün ölür, fakat adam gibi adam olanlar yalnızca bir kez ölür. Puf diyecek bir ağız olmadığı için yerinde sallananlara seyirci kalacak, sakince katlanacak ve alttan alacak bir acziyet Türk milletinde yoktur."