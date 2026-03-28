Devlet Bahçeli'den İzzet Ulvi Yönter açıklaması: İstifası küskünlüğe yönelik değildir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burada hem Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin hem de iç politikaya ilişkin önemli mesajlar veren Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in istifasına dair de konuştu.

Bahçeli, Yönter'in istifasının iddia edildiği gibi küskünlükle bir alakasının olmadığının altını çizdi.

"AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN İSTİFASINI İSTEDİ"

Devlet Bahçeli, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yönter görevlerinden ayrılmıştır. Kendisinin partimize önemli katkıları olmuştur fakat Sayın Yönter, akademik çalışmaları için istifasını istedi.

İstifa herhangi bir küskünlüğe yönelik değildir. Kendisine başarılar diliyorum. Bize kırgınlık, kızgınlık intikam uzaktır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ GELİŞMELERİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Orta Doğu'daki savaşa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti devleti, bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bugüne kadar uygulamış olduğu değerlendirmeler ışığında çevre ülkeler dahil olmak üzere dünyada ülkeler arası çatışmaya fırsat vermeyecek bir barış ortamının, huzur ortamının gerçekleşmesi için çaba sarf ediyor.

"ERDOĞAN VE FİDAN'A BARIŞ YOLUNDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Barışın sağlanması, silahların susması açısından önemli temaslarda bulunuluyor. Allah'a çok şükür çevrede önemli şiddet olayları olmakla beraber Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir. Değerli yönetime, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımıza başarılar diliyorum. Temennimiz silahların susmasıdır.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANACAKSA İSRAİL'DEN BAŞLAMALI"

Bir rejim değişikliği olacaksa bu rejim değişikliği İsrail'den başlamalı. İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı. ABD yönetimi çok konuşuyor, çok farklı şeyler söylüyor."