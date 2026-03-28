Aleyna Kalaycıoğlu'nun kaldığı koğuşla ilgili iddialara yalanlama

Türkiye bu cinayeti konuşuyor.

Kubilay Kaan Kundakçı, Kars 36 Spor'da forma giyen genç bir futbolcuydu.

Cinayet, rapçi Vahap Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırma girişimi sırasında yaşandı.

Ümraniye Sıddık Sokak'ta park halindeki araçta Canbay ile birlikte oturan Kundakçı, çakarlı iki araçla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile M.R., H.C.A., M.K. ve E.T. tutuklandı.

KALAYACIOĞLU'NUN KOĞUŞUNDA 80 KİŞİ KALIYOR İDDİASI

Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevindeki koşullara ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Kalaycıoğlu’nun kaldığı C4 koğuşu 16 kişilik kapasiteye sahip olmasına rağmen yaklaşık 80 kişi barındırdığı öne sürülürken bu yoğunluk nedeniyle tutukluların dönüşümlü olarak uyuduğu iddia edildi.

KOĞUŞTA KAVGALARIN YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialar arasında ayrıca Kalaycıoğlu’nun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği, yemek yemekte zorlandığı ve çoğu zaman uyuyarak vakit geçirmeye çalıştığı yer aldı.

Koğuşta farklı suçlardan tutuklu bulunan kişilerle birlikte kaldığı ifade edilen Kalaycıoğlu’nun bulunduğu ortamda sık sık tartışma ve kavgaların yaşandığı da öne sürüldü.

SAVCILIKTAN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Savcılığın sosyal medya medya hesabından yapılan paylaşımda iddialar yalanlandı.

"PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi olayından ötürü tutuklanan ve halen Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu’nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği vs. iddialarını içerir paylaşımlar yapıldığı görülmüştür." denildi.

"YATAĞI OLMAYAN TUTUKLU BULUNMAMAKTADIR"

Yazılanların dezenformasyon ürünü olduğu belirtilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup ünitede toplam 63 kişi kalmaktadır.



Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m²’dir.



Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

"ÜNİTEDE KAVGA YAŞANDIĞINA DAİR BİR TUTANAK YOK"

Açıklamanın devamında, sadece resmi kaynaklardan gelen duyurulara itibar edilmesi vurgulanırken "Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikologla görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir.

Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.