MSB duyurdu: Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'de yürütülen harekat ve keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu çalışmalar hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz’de ortaya çıkan sürüklenen mayın tehlikesine karşı 11 Ocak 2024'te İstanbul’da Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırası imzalandı.

2 Temmuz 2024'te aktivasyon süreci başladı.

DENİZ KUVVTELERİ KOMUTANLIĞI GÖREVE BAŞLADI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından 26 Mart 2022'den itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine başlandı.

Bu kapsamda; Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında 2 fırkateyn, 1 denizaltı, 1 karakol gemisi, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 İHA; mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında 2 mayın avlama gemisi, 1 hücumbot, 3 helikopter, 1 SAS timi, 1 İHA ile görev yapılıyor.

28 BİN 150 SAAT SEYİR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bugüne kadar yapılan harekat ve gözetleme faaliyetleri süresince; 28 bin 150 saat seyir, deniz karakol uçakları, helikopterler ve İHA'lar tarafından 1554 sorti-7 bin 711 saat uçuş gerçekleştirildi. Toplam 275 şüpheli cisim tespit edildi, bu cisimlerden 10'u mayın, 8'i kamikaze İHA, 11'i de kamikaze İDA olarak teşhis edildi.

Teşhis edilen şüpheli cisimler SAS timlerince imha edildi.

Ayrıca, Karadeniz'de tanımlanmış deniz resmi ve tanımlanmış hava resmi etkinliğinin artırılması ve kimliği belirsiz hava temasları ile İHA/İDA'ların emredildiğinde etkisiz hale getirilmesi amacıyla 17 Aralık 2025'ten itibaren ilave olarak, Cengiz Topel/Kocaeli Meydanı'na 3 TB-2 İHA konuşlandırıldı, Karadeniz'de ise 2 fırkateyn görevlendirildi.

KEŞİF GÖZETLEME FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Halihazırda Karadeniz'de, haftada 4 sorti deniz karakol ve 4 sorti İHA uçuşu ve helikopter ile mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında uçuş düzenleniyor.

Söz konusu faaliyetler; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dahil sivil denizciliğe ait tüm kurum-kuruluşlar ve Karadeniz’e komşu ülkelerin Batı Karadeniz’de icra ettiği istihbarat, gözetleme ve keşif unsurları ile yakın koordinasyon içerisinde yürütüldü.

Ayrıca mayın gözetleme faaliyetleri ve Karadeniz Uyum Harekatı görevi icra eden unsurlar tarafından Batı Karadeniz’deki sondaj ve araştırma gemileri ile bunlara destek sağlayan gemilerin bölgesinde, keşif gözetleme faaliyetleri kesintisiz sürüyor.