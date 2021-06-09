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    Devlet Bahçeli'ye imzalı Beşiktaş forması hediye edildi

    Devlet Bahçeli'ye imzalı Beşiktaş forması hediye edildi

    Son şampiyon Beşiktaş’ta teknik ekip ve futbolcular tarafından imzalanan Beşiktaş forması, MHP Lideri Bahçeli'ye takdim edildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 15:01
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    Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürpriz bir hediye geldi.

    2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ın, teknik direktörü Sergen Yalçın ve şampiyon takımın futbolcuları tarafından imzalı forması, MHP Lideri'ne gönderildi.

    Formanın hediye edilişini MHP GeneL Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından duyurdu.

    BAHÇELİ'DEN TEŞEKKÜR

    Yönter; forma için "Sayın Genel Başkanımız Şampiyon Beşiktaşımızın, şahsına gönderdiği Teknik Direktör ve futbolcuları tarafından imzalı forması dolayısıyla teşekkür etti...Sergen Hocamıza ve futbolculara başarı dileklerini hassaten iletti..." ifadelerini kullandı.

    ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

    Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğunu ise, sosyal medyadan paylaştığı kartal heykeli önünde kutlamıştı.

    Devlet Bahçeli ye imzalı Beşiktaş forması hediye edildi #1

    Devlet Bahçeli ye imzalı Beşiktaş forması hediye edildi #2

    Devlet Bahçeli ye imzalı Beşiktaş forması hediye edildi #3

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