Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskıyı kınıyoruz

İsrail terörist eylemlerini sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın orta ve kuzey bölgelerinde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eş zamanlı saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı, bazıları gözaltına alındı.

Bir reklam ajansına yapılan baskında iki Filistinli genç gözaltına alınırken, iş yerindeki eşyaların tahrip edildiği ve bazı baskı makinelerine el konulduğu aktarıldı.

ÇATIŞMA YAŞANDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Ramallah’ın Ebu Felah köyünde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye düzenlediği saldırı ile eş zamanlı olarak İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köyün dışında bir aracı ateşe verdiği, ardından İsrail askerlerinin bölgeye girerek gençlerle çatıştığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

İsrail'in eylemleri dünyanın tepkisini çekerken Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK BASKIYI KINIYORUZ"

Batı Şeria’da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz.



İsrail’in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YA BASKISI

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.