Dışişleri Bakanlığı: Karadeniz'de ticari gemilere saldırıları endişeyle karşılıyoruz

Kocaeli açıklarında Rusya'ya seyir halinde olan petrol tankerinde patlama meydana geldi.

25 kişilik mürettebat tahliye edildi ve can kaybı olmadı.

Kastamonu açıklarında ise başka bir petrol tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Reuters, Ukrayna güvenlik servisi ve Ukrayna donanmasının ortak operasyonuyla saldırıların düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna istihbaratı da petrol tankerleri KAIROS ve VIRAT'a düzenlenen saldırıların görüntülerini paylaştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de saldırıya uğrayan KAIROS ve VIRAT gemilerine ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, Karadeniz'de Gambiya bayraklı KAIROS ve VIRAT isimli ticari tankerlere yönelik gerçekleştirilen saldırıların endişeyle karşılandığını belirtti.

"Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur" ifadelerini kullanan Keçeli, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüklerini vurguladı.