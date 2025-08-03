Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Mecid-i Aksa baskınına tepkiler büyüyor...

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa baskınına tepki geldi.

"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bazı İsrailli Bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrail yerleşimci gruplarla birlikte bugün (3 Ağustos) Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskın, en güçlü biçinde kınıyoruz.



Mescid-i Aksa’nın güvendiği ve Kudüs’ün kutsal kimliğin korunması, sadece bölgsel değil, insalığın ortak vicdan adına öncelikli bir sorumluluktur.



İşgalci İsrail’in bu sistematik provakasyonlar ve son dönendeki ilhak çağırlar iki devleti çözümün temeleri hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir.İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemler karışında, açıl ateşkesi sağlamsına ve iki devleti çözümünde kalıcı barış tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz.