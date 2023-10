Diyanet'in Cuma hutbesinde Filistin vurgusu

İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 27 Ekim 2023 tarihli hutbe yayınladı.

Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan haftanın Cuma hutbesi konusu "Rahmet ve Sekinet Müjdesi: İnşirah Suresi" olarak belirlenirken Filistin'e manevi destek mesajı verildi.

İşte Cuma hutbesi konusu ve tam metni.

Filistin'deki baskı ve zulme dikkat çekildi

Aziz Müminler!



Bugün, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirâh suresinin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum:



“Biz senin gönlüne ferahlık vermedik mi? Belini büken yükünü kaldırmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi?”



Bizler inanıyoruz ki her şeye kâdir olan Allah’tır. Rahmet ve merhametiyle bizleri kuşatan O’dur. Göğsümüzdeki darlığı giderecek de, gönlümüze inşirâh verecek de O’dur. Cenâb-ı Hak, üzerimizdeki ağır yükleri kaldıracak, her türlü zorluk ve sıkıntıdan bizleri mutlaka kurtaracaktır.



İnşirâh suresinin hatırlattığı hakikatlerden biri de şudur: “Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Muhakkak ki, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır.”



Evet, inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenâb-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nûh’u tufanın helakinden, Hz. İbrâhim’i Nemrut’un ateşinden, Hz. Mûsâ’yı Firavun’un zulmünden, Hz. Yûsuf’u zindanın karanlığından kurtarmıştır.



Ve nihayet, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i inkârcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır.



İnşirâh suresi bizlere şu hakikati de öğretmektedir: “Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul. Sadece Rabbine yönel.”