Diyanet'in Mekke sorumlusuna rüşvet iddiası: Soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in yer aldığı görüntüler kamuoyunda geniş yer edindi..
Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren video kısa sürede gündem oldu..
Görüntülerin "rüşvet" olduğu iddia edilmesinin ardından yetkili birimler harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Daştanbek’in rüşvet aldığı iddiasına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu..
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.