Diyanet'te kadrolar değişti: İşte yeni başkan yardımcıları ve genel müdürler

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ali Erbaş'tan devraldı.

Bu görev değişiminden sonra kurumda da köklü değişiklikler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile kurumda birçok yönetici değişti.

YENİ GÖREV ALAN İSİMLER

Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda göreve gelen isimler şöyle:

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak atananlar;

Doç. Dr. Bayram Köseoğlu

Doç. Dr. Mustafa Çakır

Dr. Yahya Solmaz

Lokman Arslan

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU'NUN YENİ ÜYELERİ

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak atananlar Dr. Fatih Mehmet Aydın ile Tahir Tural oldu.

Din İşleri Yüksek Kurulunda görevlendirilen akademisyenler;

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Yiğit,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çalış,

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Salman,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmeddin Güney

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Gümrükçüoğlu

GÖREVDEN ALINAN MÜDÜRLER VE BAŞKAN YARDIMCILARI

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı;

Burhan İşliyen,

Kadir Dinç,

Selim Argun

İbrahim Hilmi Karslı,

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan,

Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi,

Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir,

Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz,

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman,

İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz,

Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü görevden alındı.

YENİ GÖREVLENDİRMELER

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına;

Hüseyin Hazırlar,

Hafiz Osman Şahin,

Fatih Mehmet Karaca,

Hatice Boynukalın Şenkardeşler,

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne; Hüseyin Demirhan,

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne; Metin Akbaş,

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne; Ensari Yentürk,

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Hamza Bayram,

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya,

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Sinan Kazancı,

Strateji Geliştirme Başkanlığına Halit Güldemir,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mehmet Arslan

1. Hukuk Müşavirliğine Ertuğrul Çoşkun getirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak Ahmet İshak Demir, İstanbul İl Müftüsü olarak Emrullah Tuncel görevlendirildi.