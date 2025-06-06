Diyarbakır'da 3'ü çocuk 4 kişinin can verdiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 3 çocuk ve anneleri yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangına ilişkin şunları kaydetti:

Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup bir başsavcı vekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.