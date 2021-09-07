Diyarbakır'da bir sahaya petrol arama ruhsatı çıktı

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte bir saha üzerinde petrol arama çalışması yürütülecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, petrol arama ruhsatlarına yönelik yeni karar yayınladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

DİYARBAKIR'DA ARANACAK

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Diyarbakır'da bulunan ve 8 bin 548 hektar yüzölçümüne sahip saha için petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.