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    Diyarbakır'da Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da bin 054 personelin katılımıyla Eren Abluka-33 operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
    • 11.08.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:19
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    Diyarbakır'da Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı

    Türkiye, terör örgütü PKK'nın sonunu getirmeye kararlı...

    Farklı bölgelerde başlatılan operasyonlara, terör örgütü mensuplarının gizlendiği yerler tespit edilerek imha ediliyor.

    Bu kapsamda kökü kurumak üzere olan PKK'nın yurt içindeki teröristlerine yönelik Eren Operasyonları'na bir yenisi daha eklendi.

    Eren Abluka-33

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Operasyonu başlatıldı.

    Diyarbakır da Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı #1

    Bin 054 personel görevde

    Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan bin 054 personel 68 operasyonel tim yer alıyor.

    Diyarbakır da Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı #2

    1 milyon kök kenevir bulundu

    Bu kapsamda, operasyonun ilk gününde, 51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin 450 kök kenevir, 1 milyon 360 bin TL olan 21,2 kilogram toz esrar ve yaklaşık 200 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi

    Diyarbakır da Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı #3

    Diyarbakır da Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı #4


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