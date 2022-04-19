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    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 285 oldu

    PKK tarafından kaçırılan çocukları için 960 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 3 yıl önce 26 yaşında dağa kaçırılan oğulları Vedat için gelen Fahriye ve Nusret Bingöl çiftiyle 285'e yükseldi.
    • 19.04.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 15:55
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    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 285 oldu

    Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

    960 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.

    Nöbet tutan aile sayısı 285 oldu

    Aile sayısı, Diyarbakır’da 2019 yılında kaçırılan oğulları Vedat Bingöl için gelen Fahriye ve Nusret Bingöl çifti ile 285'e yükseldi.

    Çift, evlat nöbeti tutan aileler tarafından karşılandı.

    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 285 oldu VİDEO

    “Oğlumun haberi geldi, 'ölmüş' dediler”

    DHA'ya konuşan Nusret Bingöl, son 2-3 gündür internette oğlunun öldüğüne dair paylaşımlar gördüğünü belirterek, “Ben muhtar olduğum için bilerek bunu yapmışlar. Eğer HDP kendine güveniyorsa, milletvekilleri kendi çocuklarını oraya göndersin. Ne gerekiyorsa onlar yapsın. Biz fakiriz, biz mağduruz. Bizim çoluk çocuklarımızı göndermesinler. Çocuklarımız ölmesin. Oğlumun haberi geldi,  'Ölmüş' dediler. Ölmüş, ölmemiş; hiçbir haberim yok. Eğer ölmüş ise bana cenazeyi göndersinler. Benim oğlumun cenazesi gelene kadar ben burada olacağım.” dedi.

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