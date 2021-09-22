HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 751'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katılan anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve HDP'lilerin bunu görmezden gelerek çocuğunun dağa kaçırıldığını söyledi.

"SENİN İÇİN HASTA OLDUM"

Evlat hasrati çeken anne Ay, “2015’ten beri oğlum kayıp, yüzde 70 raporlu. HDP oğlumu sokakta kandırıp götürdü, ben oğlumu istiyorum almadan da gitmiyorum. 7 yıldır hiçbir haber alamadım, sağ mı ölümü bilmiyorum hiç haber alamadım. Muhammet oğlum eve dön, 7 yıldır senin için hasta olmuşum, evde ne rahatımız var ne de huzurumuz. Gel adalete ve devlete teslim ol, senin hiçbir cezan yok.” dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Oğlum gel adalete ve devlete teslim ol ViDEO





