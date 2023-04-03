Diyetisyen Merve Altay anlattı! Ramazan pidesi avuç içi kadar tüketilmeli Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin ne kadar kullanılması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Merve Altay, doğru kullanımın herkesin kendi avuç içi kadar olduğunu anlattı.

ensonhaber.com 11 ayın sultanı Ramazan'ın 12 günü geride kaldı... Kalabalık sofralarla çeşit çeşit yemekler yapılırken bir yandan da doğru beslenme şekilleri merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Açlık hissiyle bir anda fazla beslenmek ve az oranda yemek vatandaşı zor duruma sokabiliyor. Diyetisyene Sorduk' programında merak edilenleri yanıtlayan Uzman Diyetisyen Merve Altay, bu kez Ramazan pidesi için açıklamalarda bulundu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi sofraları süslemeye devam ediyor. Sıcacık Ramazan pidesi açlık hissiyle bir anda tüketilebiliyor. "Avut içi kadar olmalı" Bu durum karşısında uyarılarda bulunan Altay şu ifadeleri kullandı: Herkesin ne kadar Ramazan pidesi tüketeceği kendi avuç içi kadar olmalı. Bu durum erkeklerde 2 avuç içi olarak belirlenir. İşte Ramazan pidesi kullanımında dikkat edilmesi gereken ölçüler... Videoyu izlemek için tıklayın