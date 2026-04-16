DMM, Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin iddiaları yalanladı

Son yıllarda bulunduğumuz çağın en önemli sorunları arasında dezenformasyon geliyor.

Yalan yanlış bilgiler, gerçekleşme bağdaşmayan görüntüler kitleleri hedef almaya devam ediyor.

ALGI OPERASYONUNA SOYUNDULAR

Bunun son örneği Kahramanmaraş'ta yaşandı.

Ortaokula düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar peş peşe gelmeye başladı.

DMM AÇIKLAMA YAPTI

Tüm bu iddialara ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), resmi açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, silahlı saldırı sonrasında ortaya atılan 'kayıp çocuklar olduğu' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığı açık bir şekilde ifade edilerek "Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek, sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan ‘saldırı sonucu kayıp çocuklar var’ iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

"PLANLI BİR ALGI OPERASYONU"

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin yalnızca yanlış bilgi yaymakla kalmadığı, aynı zamanda toplumsal düzeni hedef aldığı belirtildi.

DMM, bu paylaşımların arkasında belirli bir amaç olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu paylaşımlar, toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı, kamu kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve devletimize olan güveni sarsmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonudur."

VATANDAŞLARA RESMİ KAYNAK UYARISI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulunarak bu tür provokatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

SALDIRGAN 'SAĞ ÇIKARILDI' İDDİASI

Daha sonra bir açıklama daha yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, saldırganın akıbetine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Açıklamanın detaylarında, Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde okuldan sağ çıkarıldığına ve Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığına dair üretilen senaryoların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

DMM'DEN O İDDİALARA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan; ‘Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı’ ve ‘Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır." denildi.

"DEVLETE OLAN GÜVENİ ZEDELEYİCİ PAYLAŞIMLAR"

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlar, yalnızca birer bilgi kirliliği değil; toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı oluşturmayı, devlet kurumlarımızı hedef göstermeyi ve milletimizin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan açık birer algı operasyonudur. Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.