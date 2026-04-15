DMM'den okul saldırısı sonrası provokatif paylaşım uyarısı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrası sosyal medyada dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içerikler dolaşıma sokuldu.



Bu paylaşımlara yönelik İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından vatandaşlara uyarı açıklaması yapıldı.

"PROVOKATİF İÇERİKLERE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkındaki içeriklere dair, "Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir.



Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir.