DOLAR KURU SON DURUM I 3 Araklık 2022 dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar tarafından 3 Aralık 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 3 Aralık Perşembe piyasalardaki son durum...

3 Aralık dolar ve euro ne kadar?

Dolar kuru hafta sonuna yüzde 0,07 oranında değer artışıyla başladı ve alış fiyatı 18,6238 TL, satış fiyatı ise 18,6452 TL oldu.

Euro kuru da 3 Aralık sabahında yavaş ama yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 0,18 oranında değer kazanan euronun alış fiyatı 19,6105 TL satış fiyatı ise 19,6508 TL oldu.

Sterlin güne yüzde 0,34 oranında değer kazanarak başladı ve sabah saatlerinde 22,8740 TL’den alınıp, 22,9021 TL’den satılıyor.