Donald Trump: İran'ın yeni dini liderinin benim onayımdan geçmesi gerekiyor

Orta Doğu'da savaş çanları...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası başlayan savaşta bir hafta geride kaldı.

Saldırılar bugün de devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump açıklamasında bir kez daha İran'a tehditler yağdırdı.

"İRAN'IN YENİ LİDERİ ONAYIMI ALMAZSA İKTİDARDA KALAMAZ"

Ayetullah Ali Hamaney sonrası yerine gelecek dini lidere işaret eden ABD Başkanı, "Eğer İran'ın yeni lideri benim onayımı almazsa uzun süre iktidarda kalamayacak.

İran'a 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmamamız için dini liderin onay alması gerekiyor." dedi.

"TÜM ORTA DOĞU'YU ELE GEÇİRMEYİ PLANLIYORLARDI"

Müdahale konusundaki gerekçesini yineleyen Trump, eğer kendileri saldırmamış olsaydı İran'ın saldıracağını söyledi.

Trump, bu konuda "İran, tüm Orta Doğu'ya saldırmayı, tüm Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planlıyordu." ifadelerini kullandı.

URANYUMU ALMAK İÇİN ASKER YOLLAMAYI DEĞERLENDİRİYOR

Geçtiğimiz hafta ABD’li yetkililerin İran’ın elinde kısa sürede silah seviyesine çıkarılabilecek zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu açıklamalarının ardından İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için özel kuvvetlerin gönderilmesi seçeneğini de dışlamayan Trump, "Her şey masada. Her şey" sözlerine yer verdi.

YENİ LİDER GÜVENLİK SEBEBİ İLE DUYURULMADI

İran Uzmanlar Meclisi'nden yapılan açıklamada, "Hamaney’in halefi konusunda konsensus sağlandı, süreçle ilgili bazı engellerin aşılması gerekiyor" denildi.

Seçilen ismin, güvenlik endişeleri nedeniyle kamuoyuna duyurulmayacağı bildirildi.

HAMANEY SAVAŞIN İLK GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Savaşın ilk saatlerinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de hedef alınmıştı.

Sığınağa girmeyi reddettiği açıklanan Hamaney; oğlu gelini ve ailesinin diğer üyeleri ile 20'den fazla İranlı komutanla birlikte bombardımanda öldürülmüştü.

