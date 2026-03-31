Donald Trump'tan İngiltere'ye: Gidin petrolünüzü kendiniz alın

Orta Doğu'da savaş 32. gününde devam ederken, karşılıklı saldırı ve açıklamalar ardı ardına geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden paylaşım yaparak Hürmüz krizine değindi.

"GİDİN KENDİ PETROLÜNÜZÜ ALIN"

Trump, "Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, örneğin İran'ın başsız bırakılmasına karışmayı reddeden Birleşik Krallık. Size bir önerim var, Birincisi, ABD'den satın alın, bol miktarda bizde var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve alın! Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek. ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!" ifadelerini kullandı.

FRANSA'YI DA HEDEF ALDI

Trump bu mesajın ardından ikinci bir açıklama daha paylaştı.

Fransa'yı hedef alan Trump, Fransa'nın İsrail'e giden askeri malzeme yüklü uçakların Fransız toprakları üzerinden uçmasına izin vermediğini söyledi.

Trump, "Fransa, 'İran Kasabı' olarak bilinen ve başarıyla etkisiz hale getirilen kişiye karşı hiç yardımcı olmadı. ABD bunu unutmayacak!" dedi.

İRAN'DA ARITMA TESİSİ VURULDU

İran Sağlık Bakanlığı, Keşm Adası'ndaki bir tuzlu su arıtma tesisinin saldırılar sonucu hizmet dışı kaldığını ve kısa vadede onarımın mümkün olmadığını açıkladı.

Bir İsrail askeri sözcüsü, "İsrail ordusunun önümüzdeki haftalar boyunca operasyonlara devam etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN ABD UÇAKLARINA İZİN YOK

Reuters, İtalya'nın, ABD uçaklarına Orta Doğu operasyonları için Sicilya'daki üssü kullanmasına izin vermediğini duyurdu.

Buna göre, 'bazı ABD bombardıman uçaklarının' Orta Doğu'ya gitmeden önce doğu Sicilya'daki Sigonella Hava Üssü'ne iniş yapmasının planladığını ancak Roma'dan gelen talimatla bu izinlerin verilmediği belirtildi.

İtalyan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD POLONYA'DAN PATRIOT İSTEDİ, POLONYA VERMEDİ

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD'nin Polonya'da bulunan bir Patriot füze bataryasını Orta Doğu'ya konuşlandırmayı istediğini ancak Polonya'nın bunu reddettiğini belirtti.

Kosiniak-Kamysz, Patriotların Polonya hava sahasını ve NATO’nun doğu kanadını korumaya devam edeceğini ve herhangi bir yere naklinin olmayacağını söyledi.

RUSYA: ABD NORMALLEŞME İSTEMİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Orta Doğu krizi daha geniş bir çatışmaya dönüşebilir." diye konuştu.

Lavrov, çatışmaların ve rejim değişikliklerinin "petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için" yapıldığını söyledi ve "ABD ve İsrail, İran ve komşuları arasında normalleşmeyi istemiyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL LÜBNAN'DA SINIR YAKINLARINDAKİ KÖYLERİ YIKACAK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Güney Lübnan'da İsrail'in bir tampon bölge oluşturacağını ve Litani Nehri'ne kadar olan tüm bölge üzerinde kontrol sağlayacaklarını açıkladı.

Katz, Güney Lübnan'da tahliye edilen 600 bine yakın bölge sakininin "Kuzey İsrail'de yaşayanların güvenliği garanti altına alınana kadar" geri dönemeyeceğini söyledi.

İsrailli bakan ayrıca İsrail'in Lübnan'da sınır yakınlarındaki köyleri de yıkacaklarını açıkladı.