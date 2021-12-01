Dünya genelinde korona ile ilgili 114 milyondan fazla haber yapıldı

İki yılda tüm dünyayla beraber medyayı da etkisi altına alan pandemi, 114 milyon 123 bin 659 haberle rekor konuşulma sayısına ulaştı.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken salgın, 2 yıldır dünyanın en önemli gündemi.

Küresel salgın, 730 günde 114 milyonun üzerinde haber çıkışı ile Türkiye ve dünya gündeminin en önemli başlığı haline geldi.

15 BİNDEN FAZLA KAYNAK TARANDI

Veriler Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basın, TV kanalları ve web siteleri olmak üzere 15 binin üzerinde kaynak tarandı.

Koronavirüs birçok alt başlıkla da medyada yer alırken, en fazla haber olan başlıklar sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat yasağı, okulların kapanması, tam kapanma, geliştirilen aşılar, varyantlar ve normalleşme süreci oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre de ülkemizde 2’nci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 81,29 olarak kayıtlara geçti.

Normalleşme sürecinin hızlanmasına sebep olan aşıların ise sadece bu yıl 180 bin 599 basın haberi ile gündemimize oturduğu gözlendi.

OMİCRON VARYANTI 49 BİN HABERE KONU OLDU

Tüm dünyada tekrar paniğe neden olan Omicron varyantı ise 49 bin 811 haberle son zamanların en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı



Ajans Press’in elde ettiği bilgilere göre, Covid-19’lu toplam vaka sayısı 262 milyon 819 bin 609 olarak güncellendi. Covid-19 dünyada 5 milyon 215 bin 291 kişinin ölümüne sebep olurken, Türkiye’deki güncel vaka sayısı 8 milyon 797 bin 558 olarak saptandı. Bu 2 yıllık süreçte sadece bir vaka görülen iki ülke ise Mikronezya ve Tonga olarak kaydedildi.



