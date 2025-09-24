Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi açıklandı! 5 Türk şirketi listeye girdi

Savunma sanayii dünyasında merakla takip edilen Defense News Top 100 listesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da küresel ölçekte en büyük savunma şirketlerini sıraladı. Listeye, savunma satışları temel alınarak giren firmalar arasında Türkiye’den şirketler de yer aldı.

Önceki yıllarda elde ettikleri başarılarla adlarını duyuran Türk savunma sanayi devleri, bu yıl da varlıklarını koruyarak küresel arenadaki istikrarlı yükselişlerini sürdürdü.

ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan ve STM gibi şirketler, geliştirdikleri özgün projeler, ihracat başarıları ve teknoloji yatırımlarıyla dikkat çekerken; Türkiye’nin savunma alanındaki stratejik hedeflerine de önemli katkı sunuyor.

Özellikle hava savunma sistemlerinden insansız hava araçlarına, elektronik harp çözümlerinden füze teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan bu firmalar, Türkiye’nin savunma kabiliyetini artırırken dünya pazarında da söz sahibi oluyor.

EN PRESTİJLİ SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİ

1- Lockheed Martin – Amerika Birleşik Devletleri

2- RTX (Raytheon Technologies) – Amerika Birleşik Devletleri

3- Northrop Grumman – Amerika Birleşik Devletleri

4- General Dynamics – Amerika Birleşik Devletleri

5- The Boeing Company – Amerika Birleşik Devletleri

6- China State Shipbuilding Corporation (CSSC) – Çin

7- Thales – Fransa

8- Leonardo – İtalya

9- L3Harris Technologies – Amerika Birleşik Devletleri

10- SAIC (Science Applications International Corporation) – Amerika Birleşik Devletleri

43- Aselsan – Türkiye

47- TUSAŞ – Türkiye

71- Roketsan – Türkiye

78- ASFAT – Türkiye

80- MKE – Türkiye