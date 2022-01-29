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    Düzce'de hayat dondu: Eksi 11 derece

    Kar yağışının ardından buzlanma meydana gelirken, araç sürücüleri buz tutan araçlarını çalıştıramadı. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 11 olarak ölçüldü.
    • İHA
    • 29.01.2022 - 10:33
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    Düzce'de hayat dondu: Eksi 11 derece

    Düzce’de yoğun kar yağışının durması ile beraber karla kaplanan sokaklarda soğuk havalar sebebi ile sabah saatlerinde bir çok su birikintisi dondu.

    ARAÇ KAPILARI AÇILMADI

    Araçlarının kapılarını açmakta zorluk yaşayan sürücülerin yanı sıra ulaşımda aksama olmaması için ekipler tarafından buz tutan yollarda da tuzlamalar yapıldı.

    SICAKLIK EKSİ 11 DERECE

    Düzce’de hava sıcaklığı ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre -11.2 derece olarak ölçülürken, Akçakoca’da -7.3, Cumayeri’nde -5.2, Gölyaka’da -6.6 ve Kaynaşlı’da -9.1 derece sıcaklık ölçümü yapıldı.

    Düzce de hayat dondu: Eksi 11 derece #1


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