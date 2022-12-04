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    Düzce’de okullar yarın açılıyor 

    Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası tatil edilen okullar, incelemelerin ardından yarın açılacak.
    • 04.12.2022 - 16:54
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    Düzce’de okullar yarın açılıyor 

    Düzce’de 23 Kasım'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından okul binalarının hasar tespitlerinin sağlıklı yapılması için okullar tatil edildi.

    Yapılan incelemenin tamamlamasıyla birlikte okullar yarın eğitime açılacak.

    Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, okullarda inceleme yapıldığı ve güvenli olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

    "5 Aralık Pazartesi günü okullarımız açılıyor"

    Valiliğin yaptığı açıklama şöyle:

    "5 Aralık Pazartesi günü okullarımız açılıyor. Öğrencilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir. Tüm okul binalarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı denetim ekipleri tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş ve güvenli olduğu tespit edilmiş, raporlar ilgili kuruma sunulmuştur. Yaşanan deprem nedeniyle çocuklarımızın yaşamış olduğu korku ve endişeyi gidermek için okullarda kıymetli öğretmenlerimiz ve uzmanlarımızla beraber bir hafta boyunca sosyal aktivite ve rehberlik hizmetlerine ağırlık verilecektir. Zaruri sebeplerle okula gidemeyen öğrenciler izinli sayılacaktır. Bu dönemde öğrenciler serbest kıyafetle okula gelebilecektir. Okula dönüş ve uyum sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek için gerekli tüm tedbirler alınmıştır."

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