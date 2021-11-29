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    Düzce'de şok denetim uygulandı: 5 araç trafikten men edildi

    Jandarma Trafik Timlerinin uyguladığı şok denetimde, araçlar durdurularak kontrol edildi. 5 araç trafikten men edilirken, 14 sürücüye ise 3 bin 204 lira ceza uygulandı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 11:14
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    Düzce'de şok denetim uygulandı: 5 araç trafikten men edildi

    Düzce Jandarma Trafik Timleri, Merkez Aydınpınar, Akçakoca ilçesi Melenağzı ve Dadalı, Cumayeri ilçesi Dokuz değirmen köy yollarında şok denetim uygulaması gerçekleştirdi.

    Bu kapsamda, seyir halindeki motorlu ve motorsuz tüm araçlar durdurlarak kontrol yapıldı.

    UYGULANAN CEZALAR

    394 araç ve sürücüsüne yapılan kontrolde, 14 sürücüye 3 bin 204 lira ceza uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

    Uygulanan şok denetimlerin, artarak devam ettirilmesi bekleniyor.

    Düzce de şok denetim uygulandı: 5 araç trafikten men edildi #1

    Düzce de şok denetim uygulandı: 5 araç trafikten men edildi #2

    Düzce de şok denetim uygulandı: 5 araç trafikten men edildi #3

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