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    Edirne'de 8 FETÖ'cü saklandıkları evde yakalandı

    Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan ve polis ekiplerince takip edildiklerini anlayan 8 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
    • AA
    • 24.05.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 09:41
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    Edirne'de 8 FETÖ'cü saklandıkları evde yakalandı

    Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'dan Edirne'ye gelen bir minibüsü takibe aldı.

    Polisin takip ettiğinin farkına varan şüpheliler, araçtan inerek kent merkezinde bir mahalledeki eve saklandı.

    8 FETÖ'CÜ OPERASONLA YAKALANDI

    Şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin bulunduğu 8 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

    Şüphelilerin, "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyalarının olduğu öğrenildi.

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