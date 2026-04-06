Efkan Ala: Gündemimizde seçim yok

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye Basın Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İç siyasete dair önemli konuları değerlendiren Ala, CHP'nin erken seçim çağrısına da yanıt verdi.

Terörsüz Türkiye sürecinden de bahseden Efkan Ala, aksama olmadığının altını çizdi.

"SİYASETE MÜDAHALE İMKANLARI KALDIRILMALI"

Ala, yeni anayasa için başlattıkları çalışmanın ilk bölümünü tamamladıklarını söyleyerek, "Siyasetçi tahminle talebi bir arada söyler. Politikaları ortaya koyarsanız, gerçekleştirmek için çaba sarf edersiniz.

Biz partileri katkı sunmaya davet ediyoruz. 'Gelin bir masa etrafında buluşalım, ülkenin temel sorunlarını konuşalım' diyoruz. Bizim olmazsa olmazımız bu ülkeyi siyasetin yönetmesidir. Artık daha önce Türkiye'de yaşanmışlıkların meselasının bile konuşulmamasıdır.

Artık bu ülkede siyasete müdahalenin ihtimalinin bile konuşulmamasıdır. Bu anayasada da siyasete müdahale imkanlarının tamamının ortadan kaldırılması lazım.

Siyaset kurumsallaşsın, partiler bir araya gelsin, neye itiraz ediyorlarsa etsinler, masada neye tamam diyorlarsa desinler. Önce yöntemde anlaşmalıyız, içeriği konuşmadan önce" diye konuştu.

"AK PARTİ YİNE BİRİNCİ PARTİ"

Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısına ilişkin, "Şu aNda bizim gündemimizde bir seçim yok. Normal aldığı seçimi ne yapmış ki seçimde ne yapacak. Belediyelerde seçildi. Bir tane Türkiye çapında örnek alınabilecek bir belediye uygulaması var mı? Yahut da Türkiye'nin 'işte budur' dediği genel merkezin ortaya koyduğu proje, fikir var mı?

Bunlar zaten yok. Bir kere daha siyaset yapamamak için, hizmet üretememek için millete gitmenin anlamı yok. Süresi geldiğinde gidilecek zaten. Millet de bunu görüyor. Araştırmalardan görüyoruz. AK Parti yine birinci parti olarak yoluna devam ediyor, CHP de eski haline döndü.

Bundan önce İSKİ skandalı vardı, şimdi Ekosistem skandalı ortaya çıktı. Sadece skandal üretiyor yerel iktidarda CHP. Merkezi yönetime gelince de bir çölleşme söz konusu, politik çölleşme. Hiçbir politika üretmiyorlar" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecinin de öngördükleri şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu konuda aksama olmaksızın sürecin devam ettiğini söyleyebilirim. Geldiğimiz noktada güvenlik birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor, görüşmelerini yapıyor.

Çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak mevzuat ihtiyacını getirecek Meclisimize, ilgili mekanizmalara, idaremize orada değerlendirilecek. Orada da irade kararlılığı var, yapılacak. Sonuçta bu iş bitecek" diye konuştu.