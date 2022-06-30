Petrol
112.07
-0.34%
Euro
17.3273
-0.35%
Dolar
16.6654
0.16%
Altın
970.7
-0.24%
Borsa
2376
-1.09%
Bitcoin
319.653
-5.16%
BTXN Coin
6.37
-7.27%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Ege Denizi'nde kaçak göçmenleri taşıyan botta doğum

    Tekağaç mevkii yakınlarında yakalanan lastik botta, hamile bir kadın doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 30.06.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 14:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ege Denizi'nde kaçak göçmenleri taşıyan botta doğum

    Ege Denizi’nde kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin lastik botunda, hamile bir kadın doğum yaptı.

    İçerisinde 28 göçmenin yer aldığı bot, Tekağaç mevkii yakınlarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

    Yunan unsurları tarafından geri itilen bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi

    Karaya çıkartılan anne ve bebeği ise yapılan görüşmelerde neticesinde ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Juvel Capta adı verilen bebek ile anne Havol Capta’nın (32) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşlemleri yapılan kaçak göçmenler, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Ege Denizi'nde kaçak göçmenleri taşıyan botta doğum ViDEO

    Ege Denizi nde kaçak göçmenleri taşıyan botta doğum #1

    Ege Denizi nde kaçak göçmenleri taşıyan botta doğum #2

    Ege Denizi nde kaçak göçmenleri taşıyan botta doğum #3

    Ege Denizi nde kaçak göçmenleri taşıyan botta doğum #4


    İlginizi Çekebilir

    Bankacılık sektörü net kârını 5'e katladı
    Ekonomi

    Bankacılık sektörü net kârını 5'e katladı

    Kredi garanti kurumlarının kaynakları artırılıyor
    Ekonomi

    Kredi garanti kurumlarının kaynakları artırılıyor

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir