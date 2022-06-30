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Ege Denizi'nde kaçak göçmenleri taşıyan botta doğum

Ege Denizi'nde kaçak göçmenleri taşıyan botta doğum

Tekağaç mevkii yakınlarında yakalanan lastik botta, hamile bir kadın doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.