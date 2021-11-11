Ekmeğe zam isteyen fırıncıların yeni taktiği gramaj düşürmek

Her fırsatta ekmeğe zam talebiyle gündeme gelen Edirneli fırıncılar da gramaj hilesiyle zam yaptı.

Ekmeğe birçok ilde gelen art arda zamlar devam ediyor...

Son olarak Edirne'de de ekmeğe zam geldi.

İlde bir süredir 2 TL’den satışı yapılan ekmeğin 230 gramdan 200 grama düşürülmesi kararı alındı.

Ekmeğin fiyatını sabit bırakan fırıncılar, gramaj düşürerek böylelikle gizli zamma başvurdu. Fırıncıların uzun bir süredir zam talebi karşısında direnen Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB), maliyetlerin artması karşısında fırıncı lehine bir karar vererek gramajın düşürülmesine de onay verdi.

Konu hakkında açıklama yapan EDESOB Başkanı Kemal Cingöz ise, şöyle konuştu:

"VATANDAŞIN LOKMASINDAN ALINMIŞ OLUYOR"

"200 gram ekmek 2 TL olacak. Zaten süreç tamamlandı. Yarın yönetim kurulunda onaylamasını yapacağız. Herhalde önümüzdeki hafta fiyat hayata geçmiş olacak. Ekmek zaten 2 TL ama ekmeğin gramajı düşecek.

Fırıncılar çok yüksek talepte bulundu. Bizim uygun gördüğümüz fiyat bu. Vatandaşın lokmasından alınmış oluyor ama fırıncıları da düşünmek lazım. Burada dengeyi kurabilmek çok önemli.

Sonuçta vatandaşın cebinden fazla para çıkmış olacak. Vatandaş 30 gram eksik ekmeğe 2 TL ödemiş olacak."