Ekrem İmamoğlu: 6’lı masanın en çalışkan neferi olacağım

Ardahan’da açılışa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündeminde 6’lı masa vardı. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu için çalışacağını belirterek, “Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ardahan Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali kapsamında kente gitti.

CHP Ordu milletvekili Seyit Torun ile birlikte esnafı gezen İmamoğlu, sonrasında Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaptırılan otobüs terminalinin açılışına katıldı.

“Başkanımıza layık olacağız”

Burada konuşan İmamoğlu, önce otogarı övdü, ardından sözü 6’lı masaya getirdi.

Adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bir kez daha hatırlatan İmamoğlu, “Başkanımıza layık olacağız” dedi.

“Siyasi partilere büyük görev düşüyor”

DHA'da yer alan habere göre İBB Başkanı, “Ülkemizin tek önceliği var. Adaletten ve gelecekten en ufak bir sıkıntının yaşanmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ülkede gelecekle ilgili planlar kurmasının elzem olduğunun farkında olan, demokrasi kurallarının ve demokrasi geleneğinin en güçlü şekilde geleceğe taşınması konusunda kararlı adımlar atan, 6’lı masanın onun içinde bulunan değerli siyasi partilere ve aynı demokrasi anlayış içerisinde olan diğer ve kuruluşlara siyasi partilere büyük görev düşüyor.





“Bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım”

Ben iddiayla söylüyorum. 6’lı masaya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum. En çalışkan, 7/24 bu sürecin bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım. Çok çalışacağız, genel başkanımıza da o sürece de layık olacağız.” diye konuştu.