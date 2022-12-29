Ekrem İmamoğlu davası istinafa taşındı

YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında, istinaf mahkemesine başvuran savcı dosyanın usulden bozulmasını talep etti.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldı.

Açıklanan ceza gerekçesinde, hapis cezası kararını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaşarak kutlayan İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı belirtilmişti.

İmamoğlu davasında sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Dava istinafa taşındı

Savcı cezanın 5 gün fazla hesaplandığı için istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesine dilekçe sunan savcı, cezanın düzeltilerek onanmasını talep edildi..

Dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denildi.

DHA'nın haberine göre savcı, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğunu belirtilerek, düzeltilerek onanması talep etti.