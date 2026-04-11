Hakim başına düşen dosya sayısı 2025'te yüzde 10,3 azaldı

Yargı verileri yayımlandı...

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Adalet İstatistikleri 2025" kitabı yayımlandı.

HAKİM BAŞINA DÜŞEN DOSYA SAYISI YÜZDE 10,3 AZALDI

Müdürlüğün verilerine göre, adli yargı ilk derece mahkemelerinde 2016'da hakim başına düşen yıl içinde açılan dosya sayısı 506 iken bu rakam yüzde 10,3 oranında azalarak 2025'te 454'e düştü.

Lekelenmeme hakkına ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesinde yer alan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2025'e kadar cumhuriyet başsavcılıklarına gelen ihbar dosyalarının 1 milyon 443 bin 259'una "soruşturma açılmasına yer olmadığı" kararı verildi.

Bu sayede cumhuriyet başsavcılıklarınca yıl içinde açılan dosya sayısının yüzde 3,5 oranında azaldığı görüldü.

İHBAR DOSYALARINDA ORTALAMA GÖRÜLME SÜRESİ 51 GÜNE DÜŞTÜ

İhbar dosyalarında ortalama görülme süresi 2023'te 58 gün iken 2025'te 51 güne düştü.

Başsavcılıklarda bir dosyanın ortalama görülme süresi 2016'da 431 gün iken, 2025'te ise 393 gün olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyet başsavcılıklarında daimi arama kararlarından arındırılmış dosyaların son 5 yılına bakıldığında ortalama 156 günde karara bağlandığı görüldü.

KARARA BAĞLANAN DOSYA ORANINDA YILLIK BAZDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Ceza mahkemelerinde, 2024'te yüzde 96,6 olan karara bağlanan dosyaların yıl içinde açılan dosyalara oranı olan temizleme oranı, 2025 yılında yüzde 99,3'e yükseldi.

Tüm ceza mahkemeleri dikkate alındığında, karara bağlanan dosya oranında yıllık bazda artış kaydedildi.

Karar türleri açısından 2024 yılı verileriyle kıyaslandığında, mahkumiyet oranı yüzde 42,8'den yüzde 43,4'e yükseldi; beraat kararları ise yüzde 20,5'ten yüzde 20,3'e düştü.

Ceza mahkemelerinde 2016'da mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilen dosyaların oranı yüzde 56,7, beraat kararı yüzde 22,3 iken; 2025'te mahkumiyet ve HAGB oranı yüzde 68,6'ya yükseldi, beraat karar oranı ise yüzde 17,2'ye düştü.

RAKAM RAKAM VERİLER

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 165. maddesinde düzenlenen "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçu kapsamında cumhuriyet başsavcılıklarınca 2024'te 8 bin 648 kamu davası açılırken, bu sayı 2025'te yüzde 32,8 azalarak 5 bin 813'e geriledi.

TCK'de konut dokunulmazlığı suçunun düzenlendiği 116. madde bakımından cumhuriyet başsavcılıklarında kamu davası açılan dosya sayıları 2024'te 42 bin 775 iken 2025'te yaklaşık yüzde 25,6 oranında azalarak 31 bin 808'e düştü.

"Hırsızlık" suçuna ilişkin TCK'deki 141-147 maddeleri uyarınca, cumhuriyet başsavcılıklarında 2024'te 115 bin 707 dosyada kamu davası açılması kararı verildi.

Bu sayının 2025'e gelindiğinde yüzde 23,6 oranında azalarak 88 bin 439'a düştüğü görüldü.