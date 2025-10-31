Elektrik faturalarında yeni düzenleme kararı Resmi Gazete'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, elektrik tüketiminde devlet desteğine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

ELEKTRİK DESTEĞİNDE 4 BİN KWH SINIRI GETİRİLDİ

Kararla yıllık tüketimi 4 bin KWh'in üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak.

Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek.

KAMU KURUMLARI VE ÖZEL TESİSLER İÇİN ELEKTRİK TÜKETİM LİMİTLERİ BELİRLENDİ

Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi.

Ayrıca, aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05; diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek.

Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.