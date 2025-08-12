Emine Erdoğan, ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerini değerlendirdi

Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele için ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleri başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin, "ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede de en doğal ve en güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

Marmara'nın derinliklerinde sessiz birer nefes olan pina midyeleri sularımıza berraklık, deniz çayırları ise oksijen sağlıyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede de en doğal ve en güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum.

