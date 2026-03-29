Emine Erdoğan’dan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajı

Yarın (30 Mart) Uluslararası Sıfır Atık Günü...

Emine Erdoğan, bu yıl “Gıda İsrafı” temasıyla dördüncü kez kutlanan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün, görünmeyen büyük bir kaybı gözler önüne serdiğini vurgulayan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında dünya genelinde her yıl 2,3 milyar ton gıdanın tüketilmeden kaybedildiğine dikkat çeken Erdoğan, bunun yaklaşık 5,8 trilyon tabak yemeğe karşılık geldiğini belirtti.

"HEP BİRLİKTE 'DUR' DİYELİM"

Gıda israfının yalnızca bir nimetin değil; toprağın bereketinin, suyun kıymetinin ve emeğin karşılığının da kaybı anlamına geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, “Bu gidişata hep birlikte ‘dur!’ diyelim” çağrısında bulundu.