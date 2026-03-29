Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası'nda gerçekleştirilen mitingdeki sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partililere hitap etti.
Sözlerine "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sahip çıkmak için Kuşadası'nda olduğunu söyleyerek başlayan Özel, konuşmasının ilerleyen kısımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözler sarf etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise mitingde Cumhurbaşkanına yönelik sarf edilen bu sözlerin, Türk Ceza Kanunu 299. madde kapsamında "hakaret" suçu teşkil ettiğini belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)