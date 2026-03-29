Kara kış geri geldi: 18 kent için kar ve sağanak uyarısı

Tam bahar geldi derken, yağışlar yurdu etkisi altına aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Bitlis, Van’ın güneyi ve Hakkari’de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

Siirt, Batman’ın kuzeyi ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ifade edildi.

MARMARA'NIN BATISI, ANADOLU'NUN GÜNEYİ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Açıklamada ayrıca Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, 1300 metre üzerindeki bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği kaydedildi.

Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimleri için de uyarı yapılan açıklamada; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun batısı ve Ankara’nın kuzeybatısındaki Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Bakanlık, vatandaşların ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Ayrıca yetkili kurumların uyarılarının takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.