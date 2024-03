Emine Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadınların aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 8 mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel paylaşımda bulundu.

Her yıl 8 Mart'ta Dünya Kadınları Günü kutlanmaya devam ediliyor.

Bu özel günde hayatımızda olan ve iz bırakmış kadınların varlığına bir gün değil her gün şükretmemiz gerektiği bilincini en derinden hissediyoruz.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz"

"Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten tebrik ediyorum."

Erdoğan paylaşımında, kendisinin de katıldığı Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)