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    Emine Erdoğan'dan Kadın Hakları Günü paylaşımı

    Kadın Hakları Günü dolayısıyla paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez" diye aktardı.
    • 05.12.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:49
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    Emine Erdoğan'dan Kadın Hakları Günü paylaşımı

    Bugün, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkına sahip olmasının 88'inci yıl dönümü...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Twitter hesabından, günün anlam ve önemini içeren bir paylaşımda bulundu.

    Emine Erdoğan, kadınların olmadığı siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemeyeceğini vurguladı.

    "Türk kadını destanlar yazmaya devam ediyor"

    Emine Erdoğan, o paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez. 88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun."

    Emine Erdoğan dan Kadın Hakları Günü paylaşımı #1


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